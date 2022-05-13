90 тысяч британских чиновников могут лишиться работы ради экономии бюджета

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал сокращения более 90 тысяч госслужащих. Высвободившиеся деньги пойдут на снижение налогового бремени. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время очередного заседания кабинета министров Джонсон поручил разработать план по сокращению численности чиновников. Предполагается, что мера позволит сэкономить около 3,5 млрд фунтов стерлингов в год.

«Каждый фунт, который правительство забирает у налогоплательщиков, – это деньги, которые они могут потратить на свои собственные приоритеты, на свою собственную жизнь», – приводит газета слова британского премьера.

Как ранее писал «Новый День», Великобритания переживает катастрофический рост стоимости жизни. По данным опроса, проведенного Food Foundation, более двух миллионов взрослых британцев не могут позволить себе даже есть каждый день. Число людей, сталкивающихся с финансовыми проблемами, увеличилось на 57% за три месяца.

При этом Лондон активно поддерживает вооружение Украины. 8 мая стало известно, что Великобритания выделит дополнительно 1,3 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Киеву. Британское правительство заявило, что это станет очередным шагом для завершения конфликта.

Лондон, Зоя Осколкова

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