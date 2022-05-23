В США легкомоторный самолет упал на жилой квартал

В США одномоторный самолет упал в жилом районе. В результате погибли находившиеся на борту люди. На земле разрушений не зафиксировано. Об этом сообщает телеканал CBS Denver.
Авиакатастрофа произошла в городе Блумфилд американского штата Колорадо. Самолет упал на лужайку между жилыми домами.
«Сегодняшнее крушение самолета привело к двум жертвам. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены», – сообщили в городской пожарной службе. Это уже второй случай крушения самолета с жертвами за последние две недели, добавили пожарные.
Проводится расследование, устанавливается причина произошедшего.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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