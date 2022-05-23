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Понедельник, 23 мая 2022, 09:39 мск

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В США легкомоторный самолет упал на жилой квартал

В США одномоторный самолет упал в жилом районе. В результате погибли находившиеся на борту люди. На земле разрушений не зафиксировано. Об этом сообщает телеканал CBS Denver.

Авиакатастрофа произошла в городе Блумфилд американского штата Колорадо. Самолет упал на лужайку между жилыми домами.

«Сегодняшнее крушение самолета привело к двум жертвам. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены», – сообщили в городской пожарной службе. Это уже второй случай крушения самолета с жертвами за последние две недели, добавили пожарные.

Проводится расследование, устанавливается причина произошедшего.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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