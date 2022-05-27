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Голод в Афганистане грозит ростом потока нелегальных мигрантов

Фото: Pixabay

Каждый второй житель Афганистана страдает от голода. Ухудшение ситуации приведет к увеличению потока беженцев, среди которых могут быть боевики международных террористических организаций. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«По имеющимся данным, из более чем 40 миллионов населения примерно 95% сегодня испытывает дефицит продуктов питания, а около 55% – страдают от голода», – сказал Патрушев в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике.

В ближайшее время продовольственная ситуация в стране может ухудшиться еще сильнее. На этом фоне имеются риски серьезного ухудшения миграционной обстановки.

«После захвата власти талибами* в августе 2021 году начался массовый отток афганцев за рубеж. Только по официальным данным ООН, количество беженцев в 2021 году составило 2,6 миллионов человек», – сказал Патрушев.

В настоящее время большую часть беженцев принимают Иран и Пакистан, но, если число мигрантов многократно возрастет, они двинутся в государства Центральной Азии. Это может привести к проникновению участников международных террористических организаций, которые сегодня комфортно чувствуют себя на афганской земле.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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