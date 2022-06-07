Китай строит секретную военно-морскую базу в Камбодже

Китай тайно возводит военно-морскую базу в Камбодже. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на западных чиновников. При этом власти обеих стран отрицают факт стройки и принимают меры для сокрытия сведений об объекте.

Предположительно, база будет располагаться в Сиамском заливе. Закладка первого фундамента должна состояться на этой неделе. Проект входит в стратегию Пекина по созданию сети военных объектов по всему миру.

«Мы считаем, что Индо-Тихоокеанский регион является важной частью для лидеров Китая, которые считают Индо-Тихоокеанский регион законной и исторической сферой влияния КНР», – рассказал один из собеседников издания.

В настоящее время единственная иностранная военная база Китая находится в Джибути. Географически важное расположение объекта обусловлено близостью к международным маршрутам транзита энергоносителей. После того, как китайские военные обосновались в Джибути, страна привлекла внимание запада.

Пекин, Зоя Осколкова

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