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Среда, 8 июня 2022, 10:17 мск

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В Испании полиция проверяет расходы короля на охоту

В Испании правоохранители проверяют расходы отрекшегося от престола Хуана Карлоса I. Предполагается, что король тратил деньги из бюджета на охоту и другие развлечения. Об этом пишет газета El Mundo.

Хуан Карлос I отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI в 2014 году из-за скандальной личной жизни и финансовых махинаций. Согласно конституции Испании, испанский король неподсуден и не подлежит ответственности, но только во время исполнения своих полномочий.

С тех пор в отношении экс-монарха было открыто несколько расследований. Только за последний год департамент финансовой и налоговой инспекции направил королю несколько запросов с требованием объяснить происхождение средств, которые тратились на охоту и другие развлечения.

Кроме того, Хуана Карлоса I просят объяснить происхождение некоторых подарков, которые он получил от неизвестных лиц.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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