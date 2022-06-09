В Китае легкомоторный самолет рухнул на частный дом

В Китае небольшой самолет упал на частный дом. По предварительным данным, пилот смог спастись, о жертвах внутри здания не сообщается.

По данным газеты «Цзинань шибао», авиакатастрофа произошла в городе Сянъян в китайской провинции Хубэй. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как в районе частной жилой застройки на одном из участков горит разрушенный дом.

Очевидцы утверждают, что слышали взрыв. В городском управлении по чрезвычайным ситуациям подтвердили факт крушения.

По некоторым данным, пилот смог катапультироваться. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Пекин, Зоя Осколкова

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