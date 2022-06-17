Китай спустил на воду третий национальный авианосец

Китайский флот получил третий авианосец. Судно получило название «Фуцзяньский корабль Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая».

Торжественная церемония спуска на воду прошла на верфи «Цзяннань» Китайской судостроительной корпорации. Отмечается, что авианосец стал первым судном, полностью спроектированным и построенным Китаем.

Теперь «Фуцзянь», оснащенный электромагнитной катапультой, приступит к швартовным и ходовым испытаниям, сообщает Центральное телевидение страны.

Первый авианосец собственного производства Type 001A был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строительство в общей сложности заняло четыре года. В мае 2018 года он покинул порт базирования и отправился в плавание.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»