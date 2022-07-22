На Китай обрушилась мощная песчаная буря

На китайскую провинцию Цинхай обрушилась мощная песчаная буря. По словам местных жителей, подобной стихии они не видели более 20 лет.

В соцсетях жители префектуры Хайси публикуют кадры с места событий. На фото и видео пыльная туча заслонила собой практически все небо. Стена из песка и пыли перекрыла автомобильную трассу. Водителям, которые не успели уехать, пришлось остановиться и пережидать шторм в машинах.

Отмечается, что пыльные бури нередки для этой местности, но обычно пыль рассеивается быстро – минут через 15. В этот раз рыжее облако продержалось в воздухе более трех часов.

Тем не менее, некоторые жители не испугались стихии и не стали скрываться в домах, а вышли на улицы и снимали на смартфоны природное явление. По последним данным, пострадавших не было.

Пекин, Зоя Осколкова

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