российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 июля 2022, 14:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Население Китая начнет сокращаться в 2025 году

Фото: FreePik

Китайские власти спрогнозировали сокращение населения страны с 2025 года. Естественная убыль станет следствием демографической политики, действовавшей с 1979 года. Об этом пишет Global Times.

По словам главы отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения КНР Яна Вэньчжуана, отрицательный рост населения станет доминирующей тенденцией на долгие годы. Поэтому в приоритете властей должны быть улучшение качества жизни и корректировка подходов к экономическому развитию страны.

Демографы считают, что уровень рождаемости в Китае в целом будет сокращаться более века, а уровень рождаемости в городах первого уровня будет продолжать падать и дальше. Политика по разрешению третьего ребенка может смягчить некоторые проблемы, но вряд ли обернет вспять тенденцию в краткосрочной перспективе.

В настоящее время коэффициент рождаемости на одну женщину в КНР составляет 1,6. Это следствие политики «одна семья – один ребенок», которая действовала с 1979 по 2015 год. В 2021 году в Китае родилось всего 10,62 млн человек. Этот показатель ниже того, что был в период Великого голода во время «Большого скачка» Мао Цзэдуна.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

На Китай обрушилась мощная песчаная буря / В Китае рухнула многоэтажка, 11 человек пострадали / США проанализируют военное взаимодействие с Китаем за последние пять лет / Семеро погибли: в Китае перевернулся катер с рыбаками / МИД КНР посоветовал Европе построить новую систему безопасности / В Китае жертвами наводнения стали шесть человек / Hainan Airlines возобновила рейсы в Москву после двух лет перерыва / В Макао закрылись все казино из-за новой вспышки коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Китай,