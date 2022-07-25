Население Китая начнет сокращаться в 2025 году

Китайские власти спрогнозировали сокращение населения страны с 2025 года. Естественная убыль станет следствием демографической политики, действовавшей с 1979 года. Об этом пишет Global Times.

По словам главы отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения КНР Яна Вэньчжуана, отрицательный рост населения станет доминирующей тенденцией на долгие годы. Поэтому в приоритете властей должны быть улучшение качества жизни и корректировка подходов к экономическому развитию страны.

Демографы считают, что уровень рождаемости в Китае в целом будет сокращаться более века, а уровень рождаемости в городах первого уровня будет продолжать падать и дальше. Политика по разрешению третьего ребенка может смягчить некоторые проблемы, но вряд ли обернет вспять тенденцию в краткосрочной перспективе.

В настоящее время коэффициент рождаемости на одну женщину в КНР составляет 1,6. Это следствие политики «одна семья – один ребенок», которая действовала с 1979 по 2015 год. В 2021 году в Китае родилось всего 10,62 млн человек. Этот показатель ниже того, что был в период Великого голода во время «Большого скачка» Мао Цзэдуна.

Пекин, Зоя Осколкова

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