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NewDayNews.ru

Пятница, 29 июля 2022, 14:46 мск

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В ночных клубах Испании посетители жалуются на уколы неизвестным веществом

Посетители ночных клубов в Испании заявили о том, что подверглись нападению. Молодым людям неизвестные сделали уколы, после которых они почувствовали себя плохо.

Как сообщает газета Periodico, первые жалобы поступили от жителей Каталонии 10 июля. В популярном среди туристов и молодежи городе Льорет-де-Мар и соседнем Бланесе зарегистрировано 12 случаев. Еще пять произошли в Барселоне.

«Каталонская полиция сообщает, что из 17 жалоб на нападения 16 были совершены в отношении женщин, одна жалоба поступила от мужчины», – пишет издание.

После укола жертвы чувствовали недомогание, переходящее в полубессознательное состояние. В правоохранительных органах при этом заверили, что никто из тех, кто подвергся нападению, не был изнасилован или ограблен. Предполагается, что преступники использовали шприцы с наркотиком, который всего через несколько часов невозможно обнаружить в крови.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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