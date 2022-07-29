В ночных клубах Испании посетители жалуются на уколы неизвестным веществом

Посетители ночных клубов в Испании заявили о том, что подверглись нападению. Молодым людям неизвестные сделали уколы, после которых они почувствовали себя плохо.

Как сообщает газета Periodico, первые жалобы поступили от жителей Каталонии 10 июля. В популярном среди туристов и молодежи городе Льорет-де-Мар и соседнем Бланесе зарегистрировано 12 случаев. Еще пять произошли в Барселоне.

«Каталонская полиция сообщает, что из 17 жалоб на нападения 16 были совершены в отношении женщин, одна жалоба поступила от мужчины», – пишет издание.

После укола жертвы чувствовали недомогание, переходящее в полубессознательное состояние. В правоохранительных органах при этом заверили, что никто из тех, кто подвергся нападению, не был изнасилован или ограблен. Предполагается, что преступники использовали шприцы с наркотиком, который всего через несколько часов невозможно обнаружить в крови.

Мадрид, Зоя Осколкова

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