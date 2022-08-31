В Испании выпал град размером с кулак

На испанскую провинцию Жирона обрушился шторм с градом. По последним данным, погиб ребенок, а также различные травмы получили не менее 50 человек.
Больше других от последствий стихии пострадала деревня Ла-Бисбаль-д'Эмпорда. Местные жители делятся в соцсетях фото и видео градин диаметром до 10 см.
Тяжелые куски льда пробивали крыши домов и сильно травмировали людей. Некоторым пришлось накладывать швы, у ряда диагностировали черепно-мозговую травму.
Как сообщает La Razón, в больницу с тяжелыми травмами доставили полуторагодовалую девочку. Несмотря на усилия врачей ребенок скончался.
По данным службы метеорологии Каталонии Meteocat, в этот раз был зарегистрирован максимальный диаметр града в стране за последние 20 лет.
Мадрид, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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