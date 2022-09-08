Великобритания вернется к добыче сланцевого газа и заморозит тарифы на электроэнергию

Британские власти предпринимают различные меры, для борьбы с энергетическим кризисом. Правительство собирается выдать более 100 лицензий на добычу нефти и газа в Северном море, возобновить добычу сланцевого газа, а для поддержки населения заморозить тарифы на электроэнергию.

«Мы также активируем все энергоресурсы страны, включая добычу газа и нефти в Северном море. Мы выпустим ряд новых лицензий, число которых, как мы ожидаем, будет свыше 100», – сказала премьер-министр страны Лиз Трасс на заседании парламента.

Кроме того, будет возобновлена добыча сланцевого газа с помощью метода гидроразрыва геологического пласта. При этом британский премьер уточнила, что это будет делаться только в тех районах, где одобрит местное население. Отмена моратория позволит Великобритании получать сланцевый газ уже через полгода.

Кроме того, Трасс предложила заморозить тарифы на электроэнергию до 2024 года. «С 1 октября обычные домохозяйства будут платить не более 2,5 тысячи фунтов в год в течение ближайших двух лет», – заверила глава британского правительства.

Лондон, Зоя Осколкова

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