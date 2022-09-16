В Китае сгорел дотла 200-метровый небоскреб

В Китае вспыхнул пожар в высотном здании. В тушении заняты несколько десятков пожарных расчетов.

Как сообщают местные СМИ, сегодня днем поступило сообщении о возгорании в здании China Telecom в городском округе Чанша в китайской провинции Хунань. Речь идет о 200-метровом небоскребе.В соцсетях появились видео, снятые очевидцами. На кадрах высотка полностью охвачена огнем. Слышны взрывы, от здания отделяются горящие обломки и разлетаются на десятки метров по округе.

Скриншот видео с места событий

Кроме того, публикуются ролики, сделанные внутри небоскреба во время пожара. На кадрах видно, как снаружи полыхает пламя.

Пожарным удалось локализовать пламя, но к тому времени небоскреб почти полностью выгорел. Информации о пострадавших не приводится.

Пекин, Зоя Осколкова

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