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Вторник, 4 октября 2022, 13:45 мск

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Великобритания запретит нелегалам получать статус беженца

Британские власти намерены пересмотреть миграционную политику. В частности, мигрантам, незаконно прибывшим в страну, хотят запретить получать статус беженца. Об этом сообщает Times.

С инициативой выступила глава МВД Британии Суэлла Браверман. Законопроект будет представлен 4 октября на съезде Консервативной партии. Согласно документу, Лондону предстоит более тесное сотрудничество с Францией по вопросу нелегалов.

Только в августе 2022 года через Ла-Манш в королевство прибыли 13,5 тысячи нелегальных мигрантов. Их переправке через пролив способствуют организованные преступные группы.

По словам источников издания, чтобы новая норма вступила в силу, Великобритания может объявить о выходе из Конвенции ООН о статусе беженцев, который дает вынужденным переселенцам законные основания для получения легитимного статуса. Отмечается, что с января по июнь текущего года этой лазейкой уже воспользовались 800 тысяч человек.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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