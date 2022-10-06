В Мексики неизвестные убили мэра города и еще 17 человек

На юго-западе Мексики произошло нападение на мэрию, в результате которого погиб градоначальник и еще 17 человек. Расследование ведет полиция штата, сообщает Noticieros televisa.

Неизвестные открыли огонь в администрации города Сан-Мигель-Тотолапан, штат Герреро. Предполагается, что мэра застрелили члены преступной группировки, занимающейся наркоторговлей.

Среди погибших – глава города, его отец и несколько полицейских. Кроме того, несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Отмечается, что стрельба произошла в нескольких помещениях здания мэрии. Когда преступники расправились со своими жертвами, они скрылись. Правоохранительные органы занимаются поисками нападавших.

Мехико, Зоя Осколкова

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