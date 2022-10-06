В Таиланде экс-полицейский убил более 30 человек в детском центре

В Таиланде неизвестный совершил нападение на центр развития детей. По последним данным, погибли 34 человека, в том числе 22 несовершеннолетних. Об этом сообщает газета Khaosod.

Трагедия произошла на северо-востоке страны в провинции Нонг Буа Лампху. Мужчина с огнестрельным и холодным оружием ворвался в детский центр во время тихого часа и открыл огонь. Среди погибших маленькие дети, подростки и их родители.

По некоторым сведениям, нападавшему удалось скрыться с места преступления, но вскоре правоохранители обнаружили его тело. Вероятно, он покончил с собой.

Предполагается, что нападение совершил бывший сотрудник полиции, уволенный с госслужбы. Его точные мотивы пока не известны. Проводится расследование.

Бангкок, Зоя Осколкова

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