Франция не станет использовать ядерное оружие в случае тактического удара по Украине

Франция не будет использовать ядерное оружие в ответ на применение тактического удара на Украине. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.
«Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и никак не пострадали бы напрямую, если бы, например, Украина подверглась бы баллистической ядерной атаке», – сказал глава государства в эфире телеканала France 2.
Макрон впервые подробно обсудил доктрину ядерного сдерживания Франции в отношении Украины. При этом французский президент добавил, что не видит необходимости много говорить на эту тему.
Ранее заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не планируют размещать ядерное оружие в странах, принятых в НАТО после 1997 года.
Париж, Зоя Осколкова
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