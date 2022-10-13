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Конфликт на Украине

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Четверг, 13 октября 2022, 12:02 мск

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Франция не станет использовать ядерное оружие в случае тактического удара по Украине

Фото: novyny.org

Франция не будет использовать ядерное оружие в ответ на применение тактического удара на Украине. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.

«Наша доктрина опирается на коренные интересы нации. Они четко определены и никак не пострадали бы напрямую, если бы, например, Украина подверглась бы баллистической ядерной атаке», – сказал глава государства в эфире телеканала France 2.

Макрон впервые подробно обсудил доктрину ядерного сдерживания Франции в отношении Украины. При этом французский президент добавил, что не видит необходимости много говорить на эту тему.

Ранее заместитель главы пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты не планируют размещать ядерное оружие в странах, принятых в НАТО после 1997 года.

Париж, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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