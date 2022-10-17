В Австрии бургомистр грозит перекрыть автобан из-за украинских беженцев

Жители Австрии протестуют из-за украинских беженцев. Австрийцы считают несправедливым распределение мигрантов между муниципалитетами. Об этом сообщают местные СМИ.

Пункты первичного приема людей, ищущих убежища, давно заполнены, а муниципалитеты не хотят предоставлять квартиры новым вынужденным переселенцам. Поэтому власти вернулись к практике размещать людей в палатках. С 15 октября их начали устанавливать в федеральных землях Каринтия, Тироль, Форарльберг и Верхняя Австрия.

Так в городке Санкт-Георгиен полицейские под проливным дождем установили десять палаток и уже привезли туда первых беженцев. Бургомистр считает неприемлемым, что именно его община вновь вынуждена принимать переселенцев после того, как центр первичного приема Вест оказался заполненным. При этом он уточнил, что ничего не имеет против самих беженцев, его волнует непропорциональное распределение между регионами.

«У нас уже полно проблем с прошлым размещением, и они просто разбивают дополнительные палатки в Санкт-Георгиен, потому что у них больше нет решения», – сказал бургомистр, пообещав защищаться, а при необходимости – перекрыть автобан.

В федеральной земле Форарльберг власти также требуют от полиции остановить размещение беженцев в палатках. В качестве альтернативы, они рассматривают возможность организации пунктов временного проживания в контейнерах.

Недовольны сложившейся ситуацией и жители Тироля. Тем не менее МВД продолжает устанавливать палатки и к концу недели намерено завезти туда людей.

Вена, Зоя Осколкова

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