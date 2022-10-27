российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 октября 2022, 14:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Нидерландах проверят сообщения о нелегальных отделах китайской полиции

Фото: FreePik

В Нидерландах сообщается о якобы действующих в стране так называемых «отделах полиции» Китая, которые следят за китайскими диссидентами и оказывают на них давление. Министр иностранных дел Вопке Хукстра пообещал провести расследование.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Нидерландах существуют сервисные центры Китая по оказанию административных услуг. На самом деле их сотрудники осуществляют слежку за выходцами из КНР.

Есть данные, что такие «отделы китайской полиции» работают в стране с 2018 года и располагаются в Амстердаме и Роттердаме.

«Должно быть предельно ясно, что иностранное вмешательство в дела нашего государства неприемлемо», – написал Хукстра в своем аккаунте в Twitter.

Амстердам, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В ЕС похвастались заморозкой €17,5 млрд российских активов / Макрон посоветовал французам больше и дольше работать / Финляндия разрешит НАТО размещать у себя военные базы и ядерное оружие – СМИ / Сербия отказалась от участия в «Крымской платформе» / В Белоруссии раскрыли банду, возившую крупные партии наркотиков из ЕС в Россию / Великобритания и ЕС упрощают порядок быстрого перемещения войск по Европе / СМИ: Третья мировая война началась с размещением войск США в Румынии / Премьер-министр Сербии назвала приоритеты нового правительства

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Общество, Европа, Китай,