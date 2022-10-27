В Нидерландах проверят сообщения о нелегальных отделах китайской полиции

В Нидерландах сообщается о якобы действующих в стране так называемых «отделах полиции» Китая, которые следят за китайскими диссидентами и оказывают на них давление. Министр иностранных дел Вопке Хукстра пообещал провести расследование.

Ранее местные СМИ сообщили, что в Нидерландах существуют сервисные центры Китая по оказанию административных услуг. На самом деле их сотрудники осуществляют слежку за выходцами из КНР.

Есть данные, что такие «отделы китайской полиции» работают в стране с 2018 года и располагаются в Амстердаме и Роттердаме.

«Должно быть предельно ясно, что иностранное вмешательство в дела нашего государства неприемлемо», – написал Хукстра в своем аккаунте в Twitter.

Амстердам, Зоя Осколкова

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