В Швейцарии задержали украинского киберпреступника

Правоохранители Швейцарии задержали гражданина Украины, который на протяжении 10 лет находился в списках киберпреступников, разыскиваемых ФБР США. Об этом сообщает CNN.
Вячеслав Пенчуков был обвинен американскими властями в компьютерном и банковском мошенничестве, краже личных данных и рэкете. По данным прокуратуры США, он действовал в конце 2000-х и начале 2010-х, тогда ему удалось похитить миллионы долларов со счетов американцев и других лиц.
Украинца объявили в розыск в федеральном суде штата Небраска. Двое его предполагаемых сообщников уже предстали перед судом.
Власти Швейцарии одобрили экстрадицию Пенчукова в США. Однако он еще вправе обжаловать это решение.
Берн, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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