При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек

В Китае при пожаре на заводе погибли не менее 38 человек. Об этом сообщает CGTN.

ЧП произошло на предприятии в городском районе Вэньфэн китайской провинции Хэнань. Завод принадлежит торговой компании Kaixinda Trading Co., Ltd.

По последним данным, жертвами пожара стали 38 человек, еще двое пострадавших госпитализированы. Спасатели продолжают разбор завалов в поисках выживших.

К тушению огня привлечено более 240 пожарных и 63 единицы техники. О причинах, вызвавших возгорание, пока не сообщается.

Пекин, Зоя Осколкова

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