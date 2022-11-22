При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек

В Китае при пожаре на заводе погибли не менее 38 человек. Об этом сообщает CGTN.
ЧП произошло на предприятии в городском районе Вэньфэн китайской провинции Хэнань. Завод принадлежит торговой компании Kaixinda Trading Co., Ltd.
По последним данным, жертвами пожара стали 38 человек, еще двое пострадавших госпитализированы. Спасатели продолжают разбор завалов в поисках выживших.
К тушению огня привлечено более 240 пожарных и 63 единицы техники. О причинах, вызвавших возгорание, пока не сообщается.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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