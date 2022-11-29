Китай обвинил Великобританию во вмешательстве во внутренние дела

Пекин обвинил Лондон во вмешательстве во внутренние дела. Это заявление прозвучало после слов главы британского МИД Джеймса Клеверли о протестах в КНР.

Британский министр потребовал от китайских властей «уважать свободу слова и право граждан на участие в протестах». Кроме того, он заявил, что в Шанхае якобы был избит журналист ВВС Эд Лоуренс.

«Соответствующие заявления британской стороны искажают факты, мы рассматриваем их как грубое вмешательство во внутреннюю политику Китая и выражаем по этому поводу решительный протест», – заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китайский дипломат также опроверг утверждения об избиении британского журналиста. По словам Лицзяня, Лоуренс не подчинился требованию правоохранителей покинуть место большого скопления людей, после чего был доставлен в отделение полиции.

Пекин, Зоя Осколкова

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