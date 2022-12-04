ОПЕК+ сохранил квоты на нефтедобычу

Организация стран-экспортеров нефти и государства, не входящие в этот картель (ОПЕК+), приняли решение сохранить нынешние параметры сделки по добыче «черного золота». Об этом говорится сообщении по итогам заседания.

В заявлении ОПЕК подчеркивается, что решение принято в соответствии с ситуацией на рынке. «Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года», – отмечается в документе.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 4 июня 20023 года, если не потребуется срочного решения по стабилизации рынка нефти.

Напомним, что, согласно последнему решению, страны участники ОПЕК+ договорились сократить в ноябре-декабре добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. США выступили против такой меры.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть.

Вена, Светлана Антонова

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