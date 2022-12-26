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Понедельник, 26 декабря 2022, 10:24 мск

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В Испании шесть человек погибли при падении автобуса

В Испании пассажирский автобус упал с моста в реку. По последним данным, погибли шесть человек. Об этом сообщает The Guardian.

Авария произошла в провинции Галасия. Об инциденте сообщил водитель, который заметил разрушенный участок дорожного ограждения. Позднее в экстренные службы поступил звонок от пассажира, который находился в автобусе и рассказал, что салон заполняется водой.

Прибывшие на место спасатели вытащили двух пострадавших – водителя автобуса и пассажирку. Кроме того, они обнаружили шестерых погибших. Спасательная операция осложнялась проливным дождем и сильным течением реки.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и причины аварии. Отмечается, что медицинское освидетельствование показало, что водитель автобуса в момент ДТП был трезв.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Испания

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