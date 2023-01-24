Жертвами стрельбы в США стали семь человек

В американском штате Калифорния в двух инцидентах были застрелены семь человек. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает NBC.

В первом случае были убиты четверо работников на грибной ферме. Кроме того, от огнестрельных ранений скончались трое сотрудников в транспортной компании. Отмечается, что жертвами преступника стали китайские сельхозработники.

Один пострадавший был госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как критическое.

Подозреваемого в стрельбе задержали, сообщает офис шерифа округа Сан-Матео. «В настоящее время постоянной угрозы обществу нет», – заявили там.

Подобное преступление было совершено 22 января в городе Монтерей-Парк во время празднования китайского Нового года. Изначально сообщалось, что жертвами стали 10 человек, еще 10 получили ранения. На следующий день умер еще один из пострадавших. Подозреваемый покончил с собой.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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