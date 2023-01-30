Число погибших в мечети в Пакистане выросло до 32

Число погибших во время теракта в Пакистане выросло до 32, еще 147 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя одна из террористических группировок.

Взрыв в пакистанском городе Пешавар, что неподалеку границы с Афганистаном, устроил террорист-смертник. Он прошел в мечеть с остальными верующими и привел бомбу в действие, когда в здании было очень много людей.

Ранее сообщалось о 17 погибших и 70 пострадавших. Позже число жертв теракта выросло до 32 человек, 147 были ранены. По последним данным, в мечети в момент взрыва могло находиться до 500 человек.

Часть мечети обрушилась, в том числе крыша. Район был оцеплен, в городе введено чрезвычайное положение. Спасательная операция продолжается.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который находится с визитом в Исламабаде, выразил соболезнования в связи с трагедией. На встрече с пакистанским коллегой Билавалом Бхутто Зардари глава МИД РФ подчеркнул, что наши страны будут и дальше вместе бороться с терроризмом.

Тем временем, ответственность за нападение взяла на себя запрещенная группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана», ТТП). При этом афганские талибы (движение «Талибан» запрещено законами РФ) отрицают связь с этой организацией.

Исламабад, Зоя Осколкова

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