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Пятница, 17 февраля 2023, 10:21 мск

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В Турции из-под завалов спасли двух мужчин спустя 11 дней после землетрясения

Фото: МЧС России

В Турции спасли двух мужчин, которые провели под завалами более 260 часов. Об этом сообщает агентство Anadolu.

26-летний Мехмет Али Шакироглу и 34-летний Мустафа Авчи были спасены в районе Одабашы города Антакья. Мужчин зажало между плитами рухнувшего дома.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу.

По последним данным, жертвами разрушительного землетрясения в Турции стали 38 044 человека. Спасательно-поисковые работы, в которых задействованы десятки тысяч человек и тысячи единиц техники, продолжаются.

Утром 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за самыми мощными толчками последовали почти пять тысяч афтершоков. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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