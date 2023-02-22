Япония и Китай возобновили диалог по безопасности после четырехлетнего перерыва

Пекин и Токио возобновили консультации по безопасности. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В переговорах принимают участие заместители глав Министерств иностранных дел и представители Минобороны Японии и Китая. В предыдущий раз диалог на таком высоком уровне состоялся в 2019 году в Пекине.

По данным агентства, представители двух стран, вероятно, согласятся продолжить совместную работу над построением конструктивных и стабильных двусторонних отношений. Стороны в ходе консультаций покажут «стремление сохранить и укрепить взаимное доверие» на фоне истории с китайскими аэростатами.

Кроме того, на встрече будут обсуждаться также три ключевых оборонных документа Японии, обновленные в декабре, согласно которым, Токио имеет право наносить удар по вражеской территории при соблюдении некоторых условий.

Пекин, Зоя Осколкова

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