На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение

В Киргизии у границы с Китаем произошло мощное землетрясение. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных дел Казахстана.

По данным сейсмологов, землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник в 05.58 по времени Астаны. Эпицентр расположен в 278 километрах на юго-восток от города Алма-Аты на границе Кыргызстана и Китая.

«Энергетический класс землетрясения 12.1. Магнитуда MPV 5,6. Глубина 10 километров», – говорится в сообщении ведомства.

Это уже второе сейсмособытие в этом районе за утро. Ранее сообщалось о подземных толчках магнитудой 5,9. При этом землетрясение ощущалось и в Алма-Ате.

Бишкек, Зоя Осколкова

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