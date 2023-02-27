На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

Очередное землетрясение произошло в Турции. На этот раз сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,6 на востоке страны.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям, землетрясение зафиксировали в провинции Малатья. Эпицентр находился на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт.
О жертвах и разрушениях на данный момент не сообщается.
Утром 6 февраля в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, за самыми мощными толчками последовали почти пять тысяч афтершоков. Происшествие стало самой разрушительной катастрофой в стране с 1939 года и худшим катаклизмом в регионе за 100 лет, по версии ООН. Число погибших превысило 44 тысячи человек.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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