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Четверг, 2 марта 2023, 15:39 мск

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Житель Китая 14 лет скрывался от полиции в горной пещере

В Китае мужчина 14 лет жил в пещере, скрываясь от полиции. Об этом сообщает Oddity Central.

В 30-летнем возрасте житель провинции Хубэй ограбил с приятелями заправку. При этом в кассе было всего 156 юаней (1,7 тысячи рублей). Воры скрылись от полиции, но двоих из них вскоре поймали.

Третий преступник ушел из своей деревни и спрятался в лесу, а затем поселился в горной пещере. Он лишь иногда приходил домой, чтобы повидаться с родными и взять съестные припасы.

В результате мужчина стал отшельником, питался грибами и ягодами, почти перестал общаться с людьми. Кроме того, он не смог присутствовать на похоронах отца и свадьбе сына, а также ни разу не видел своего внука.

В конце концов родственники уговорили мужчину добровольно сдаться полиции. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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