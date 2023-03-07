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NewDayNews.ru

Вторник, 7 марта 2023, 15:16 мск

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В Китае блогер вскрыл древнее захоронение ради просмотров

Китайский стример вскрыл гробницу не древнем кладбище, чтобы привлечь зрителей на свой канал. В результате мужчину осудили условно. Об этом сообщает SCMP.

21-летний блогер вместе с друзьями приехал в провинцию Гуйчжоу, чтобы проникнуть в священное захоронение хмонгов. Он проник в пещеру, где находится гробница, вскрыл три гроба и позировал на камеру с костями и черепами. Свои действия мужчина транслировал на китайской видеоплатформе Anmo.

Задержали нарушителя местные жители и передали его правоохранительным органам. Блогер не стал отпираться и признался, что сделал это для повышения популярности своего канала.

Сначала полицейские не хотели наказывать блогера, однако прокуратура настояла на условном сроке. Кроме того, стримера заставили принести публичные извинения потомкам людей, покоившихся в разоренных захоронениях.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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