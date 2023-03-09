Власти Казахстана ужесточают наказание за призыв к беспорядкам

Парламент Казахстана принял поправки в законодательство, которые касаются уголовной ответственности за призыв к массовым беспорядкам. Об этом сообщается на сайте законодательного органа республики.

Изменению подлежат нормы по вопросам прав человека в отрасли уголовного судопроизводства, исполнения наказания и предупреждения пыток. В частности, поправки предусматривают усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций.

Теперь тем, чья вина будет доказана, грозит максимальный срок лишения свободы до пяти лет. Раньше за призыв к массовым беспорядкам в Казахстане грозило до трех лет тюрьмы.

Кроме того, в планах увеличить ответственность с пяти до семи лет лишения свободы за хулиганство, которое было бы совершено в составе преступной группы. Для таких преступлений также исключается возможность досрочного освобождения.

По словам главы МВД Казахстана Марата Ахметжанова, поправки «позволят повысить уровень защиты конституционных прав граждан и эффективно использовать время и трудовые ресурсы».

Астана, Зоя Осколкова

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