Власти Казахстана ужесточают наказание за призыв к беспорядкам

Парламент Казахстана принял поправки в законодательство, которые касаются уголовной ответственности за призыв к массовым беспорядкам. Об этом сообщается на сайте законодательного органа республики.
Изменению подлежат нормы по вопросам прав человека в отрасли уголовного судопроизводства, исполнения наказания и предупреждения пыток. В частности, поправки предусматривают усиление санкций за призыв к массовым беспорядкам, в том числе с использованием сетей телекоммуникаций.
Теперь тем, чья вина будет доказана, грозит максимальный срок лишения свободы до пяти лет. Раньше за призыв к массовым беспорядкам в Казахстане грозило до трех лет тюрьмы.
Кроме того, в планах увеличить ответственность с пяти до семи лет лишения свободы за хулиганство, которое было бы совершено в составе преступной группы. Для таких преступлений также исключается возможность досрочного освобождения.
По словам главы МВД Казахстана Марата Ахметжанова, поправки «позволят повысить уровень защиты конституционных прав граждан и эффективно использовать время и трудовые ресурсы».
Астана, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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