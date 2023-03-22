Два человека погибли при стрельбе в Таиланде

В Таиланде два человека погибли, еще один получил ранения в ходе стрельбы. Об этом сообщает портал Star со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Пхетчабури, примерно в 100 километрах к юго-западу от Бангкока. Полицейские вычислили стрелявшего и окружили дом, где он скрывается. Ближайший район оцеплен силовиками.

Стоит отметить, что в последнее время в Таиланде увеличилось число случаев применения огнестрельного оружия со смертельным исходом. Так осенью прошлого года в северо-восточной провинции Нонг Буа Лам Фу бывший полицейский убил 36 человек, включая 24 детей.

Бангкок, Зоя Осколкова

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