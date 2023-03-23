Китайские военные выгнали эсминец США из своих территориальных вод

Американский эсминец USS Milius подошел близко к китайским островам Сиша, тем самым нарушив границу территориальных вод КНР. Об этом сообщает издание Dimsum Daily.

Незаконное проникновение американского военного корабля отследила армия КНР. Эсминцу приказали немедленно покинуть территориальные воды Китая, его дальнейшие передвижения также отслеживались.

Пекин назвал незаконное проникновение американского корабля на китайскую территорию эскалацией напряженности в отношениях США и КНР и провокацией.

В Пентагоне инцидент пока не комментировали.

Пекин, Зоя Осколкова

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