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Американская компания свернула проект по поиску нефти стоимостью 4 млрд долларов

Фото: freepik

Нефтегазовая корпорация из США ExxonMobil отказалась о разработки глубоководных месторождений у побережья Бразилии. Только на разведку ушло почти пять лет и 4 млрд долларов.

Как пишет The Wall Street Journal, ExxonMobil начала работы у берегов Бразилии в 2017 году. Было проведено несколько раундов геологоразведочных мероприятий, которые обошлись в 4 млрд долларов.

Однако проект был закрыт из-за коммерческой нецелесообразности. В конце 2022 года компания перевела сотрудников, работавших над ним, в Канаду, Анголу и Гайану.

При этом в ExxonMobil не исключили, что в будущем вернутся к планам по разработке в латиноамериканской стране. В настоящее время Бразилия занимает 16-е место в мире по запасам нефти.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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