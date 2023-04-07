В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер производителя оружия

Топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon погиб во время крушения самолета в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Легкий одномоторный самолет Piper PA-32 упал у побережья Флориды в Мексиканском заливе. На месте аварии обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.

По данным издания, среди жертв авиакатастрофы был заместитель директора компании Raytheon Джефф Лампкин. Вместе с ним погибла его супруга.

Пара проживала в штате Индиана, во Флориду они прибыли на встречу с друзьями. Авария произошла, когда они возвращались домой. Причины произошедшего устанавливаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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