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Пятница, 7 апреля 2023, 10:08 мск

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В США в авиакатастрофе погиб топ-менеджер производителя оружия

Топ-менеджер американской военно-промышленной компании Raytheon погиб во время крушения самолета в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Легкий одномоторный самолет Piper PA-32 упал у побережья Флориды в Мексиканском заливе. На месте аварии обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.

По данным издания, среди жертв авиакатастрофы был заместитель директора компании Raytheon Джефф Лампкин. Вместе с ним погибла его супруга.

Пара проживала в штате Индиана, во Флориду они прибыли на встречу с друзьями. Авария произошла, когда они возвращались домой. Причины произошедшего устанавливаются.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Авиакатастрофы

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