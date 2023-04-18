Пекин обвинил министров иностранных дел «Большой семерки» в клевете

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что встреча глав МИД стран G7 в Японии имела целью оклеветать Пекин. Об этом сообщают китайские СМИ.

«Встреча министров иностранных дел G7 не учитывала ни официальную позицию Китая, ни объективные факты, – сказал представитель китайского дипломатического ведомства Ван Вэньбинь. – Они вмешались во внутренние дела страны, злонамеренно оклеветав Китай».

Поводом для эти слов стало заявление глав МИД стран «Большой семерки» по итогам встречи в Японии. В частности, министры выразили опасения по поводу расширения ядерного арсенала КНР и призвали Пекин к переговорам с Вашингтоном о снижении стратегических рисков.

Кроме того, министры иностранных дел «группы семи» подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и призвали Пекин воздержаться от угроз. Более того, стабильность в этом вопросе дипломаты связали с глобальной безопасностью в целом.

Пекин, Зоя Осколкова

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