российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 мая 2023, 12:58 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае три человека погибли при крушении вертолета

Фото: FreePik

В Китае разбился гражданский вертолет. По предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Авария произошла на северо-западе страны. Небольшой вертолет упал в окрестностях города Сианя. Три человека, находившиеся на борту, погибли.

В настоящее время причины аварии устанавливаются, проводится расследование.

Спасательные работы на месте ЧП завершены. Отмечается, что вертолет принадлежал частной компании Longyi General Aviation.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

В КНР раскрыли схему контрабанды золота с помощью дрона / В КНР предупредили Запад о крахе в случае полного запрета экспорта в Россию / В Китае мужчина с ножом ранил семь человек / США считают, что Китай может использовать станцию в Антарктиде для шпионажа / 29 человек стали жертвами пожара в больнице Пекина / Индия обгонит Китай по численности населения к середине 2023 года / Пекин обвинил министров иностранных дел «Большой семерки» в клевете / Макрон обсудит с Си свой мирный план по Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай,