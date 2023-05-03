В Китае три человека погибли при крушении вертолета

В Китае разбился гражданский вертолет. По предварительным данным, погибли три человека. Об этом сообщает телеканал CCTV.
Авария произошла на северо-западе страны. Небольшой вертолет упал в окрестностях города Сианя. Три человека, находившиеся на борту, погибли.
В настоящее время причины аварии устанавливаются, проводится расследование.
Спасательные работы на месте ЧП завершены. Отмечается, что вертолет принадлежал частной компании Longyi General Aviation.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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