В Индийском океане перевернулось рыболовное судно, 39 человек пропали без вести

В Индийском океане терпит бедствие китайское рыболовное судно. На его борту находились 39 человек, все они числятся пропавшими без вести.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, среди рыбаков были 17 граждан КНР, 17 индонезийцев и пятеро жителей Филиппин. На поиски выдвинулись спасатели.

Кроме того, китайские власти распорядились направить к месту происшествия дополнительные силы и организовать международную поисково-спасательную операцию.

В настоящее время нет сведений о том, что могло стать причиной катастрофы.

Пекин, Зоя Осколкова

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