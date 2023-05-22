У берегов Испании парусник налетел на группу косаток

Экипаж парусника в Испании запросил помощь из-за столкновения с косатками. Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источники в службе спасения на море.

Сигнал поступил сегодня утром. Парусник Allesammen терпел бедствие в восьми милях от мыса Эспарталь в Тарифе. Судно столкнулось с группой косаток. Характер повреждений, нанесенных животными, не уточняется.

Прибывшие к месту спасатели обнаружили, что все три члена экипажа находятся в удовлетворительном состоянии. Их жизни ничего не угрожает.

Парусник отбуксировали в порт Барбате, где он встанет на ремонт.

Мадрид, Зоя Осколкова

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