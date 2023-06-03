Эрдоган официально стал президентом Турции в третий раз

В турецком парламенте прошла торжественная церемония приведения к присяге президента страны. 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган вступил в должность главы государства в третий раз.

В мероприятии приняли участие представители 78 стран, включая глав государств и правительств почти 20 стран. Россию представляет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции, который прошел 28 мая. Согласно результатам выборов, он получил более 50 процентов голосов.

Эрдоган избран на третий президентский срок – до 2028 года.

Анкара, Светлана Антонова

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