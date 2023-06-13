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Вторник, 13 июня 2023, 11:56 мск

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В Сирии 22 американских солдата пострадали в аварии с вертолетом

Фото: U.S. Department of Defense

В Сирии произошла авария с вертолетом, в котором находились более 20 американских военных. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

Несчастный случай произошел на северо-востоке Сирии. Причины аварии не уточняются, но есть сведения, что речь не идет об обстреле со стороны противника.

В результате различные ранения получили 22 американских военнослужащих. Десятерых пострадавших эвакуировали для оказания помощи более высокого уровня.

CENTCOM проводит расследование причин произошедшего.

Дамаск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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