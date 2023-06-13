В Сирии 22 американских солдата пострадали в аварии с вертолетом

В Сирии произошла авария с вертолетом, в котором находились более 20 американских военных. Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM).
Несчастный случай произошел на северо-востоке Сирии. Причины аварии не уточняются, но есть сведения, что речь не идет об обстреле со стороны противника.
В результате различные ранения получили 22 американских военнослужащих. Десятерых пострадавших эвакуировали для оказания помощи более высокого уровня.
CENTCOM проводит расследование причин произошедшего.
Дамаск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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