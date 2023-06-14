В Японии курсант расстрелял военных на полигоне

Кандидат в члены Сил самообороны Японии открыл огонь по трем военнослужащим на полигоне. В результате два человека погибли. Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошел в префектуре Гифу. 18-летний парень тренировался на стрельбище, когда неожиданно направил ствол автоматического оружия на людей и сделал несколько выстрелов.
В результате ранения получили двое 25-летних военнослужащих и один 52-летний. Двое пострадавших скончались в больнице.
Открывшего огонь курсанта задержали. Его мотивы устанавливаются.
Токио, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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