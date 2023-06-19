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Понедельник, 19 июня 2023, 13:12 мск

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300 мигрантов из Пакистана погибли при крушении судна у берегов Греции

В Пакистане заявили о гибели своих граждан при крушении судна с мигрантами у берегов Греции. По словам председателя сената Пакистана Садика Санджрани, жертвами трагедии стали около 300 пакистанцев.

Премьер Пакистана Шехбаз Шариф распорядился провести расследование на высоком уровне для выяснения обстоятельств произошедшего. «Я также поручил МИД Пакистана принять немедленные меры на всех уровнях для сбора информации о пропавших без вести», – заявил глава пакистанского кабмина.

Судно с мигрантами потерпело крушение в Средиземном море 14 июня. Как сообщили в ООН, на борту находились около 750 человек. В настоящее время нет точных данных о погибших, известно лишь, что жертвами трагедии стали сотни людей. Власти Греции объявили трехдневный траур по погибшим.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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