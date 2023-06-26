российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 июня 2023, 13:59 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США пассажирка застрелила таксиста, приняв его за похитителя

Жительница США посчитала, что водитель такси хочет ее похитить, и застрелила его. Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на полицию.

В Техасе женщина заказала такси по городу Эль-Пасо, который расположен на границе с Мексикой. Находясь в машине, пассажирка увидела на указателе название мексиканского города Хуарес и решила, что таксист хочет ее похитить. Женщина настолько перепугалась, что выстрелила в водителя.

Мужчина с огнестрельным ранением был госпитализирован. Через несколько дней он скончался.

Полицейские провели расследование и выяснили, что таксист не отклонялся от маршрута. Нет никаких признаков того, что он собирался похитить пассажирку. Теперь женщине предъявят обвинение в убийстве.

Эль-Пасо, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Убийства

Суд рассмотрит дело об убийстве девочки в подмосковном лесу, совершенном 14 лет назад / Иностранец ответит в подмосковном суде за поджог дома и гибель двух человек / Мужчина, ударивший возлюбленную ножом 247 раз, предстанет перед судом в Москве / Рогов: трехлетний ребенок убит во время обстрела ВСУ / Москвичка убила новорожденного ребенка и оставила его тело на пустыре / В Японии курсант расстрелял военных на полигоне / Француз расстрелял соседей с детьми за громкие игры в саду / Отец убил трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США, Убийства,