В США пассажирка застрелила таксиста, приняв его за похитителя

Жительница США посчитала, что водитель такси хочет ее похитить, и застрелила его. Об этом сообщает телеканал CBC News со ссылкой на полицию.

В Техасе женщина заказала такси по городу Эль-Пасо, который расположен на границе с Мексикой. Находясь в машине, пассажирка увидела на указателе название мексиканского города Хуарес и решила, что таксист хочет ее похитить. Женщина настолько перепугалась, что выстрелила в водителя.

Мужчина с огнестрельным ранением был госпитализирован. Через несколько дней он скончался.

Полицейские провели расследование и выяснили, что таксист не отклонялся от маршрута. Нет никаких признаков того, что он собирался похитить пассажирку. Теперь женщине предъявят обвинение в убийстве.

Эль-Пасо, Зоя Осколкова

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