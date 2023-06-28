Жителя США арестовали за мошенничество с навозом на 9 млн долларов

Житель Калифорнии организовал фальшивый стартап по выработке «зеленого» топлива и собрал 9 млн инвестиций, которые потратил на роскошную жизнь. Об этом сообщает AP News.

66-летний житель Портервилля придумал мошенническую схему, в которой он убеждал людей вложить деньги в переработку коровьего навоза в метан. С 2014-го по 2019 год мужчина занимался развитием своего преступного дела.

Аферист возил инвесторов на коровьи фермы, а также показывал им документы о разработке и строительстве установок, которые должны были заниматься расщеплением биоразлагаемых материалов с помощью микроорганизмов для получения экологически чистой энергии.

Как выяснилось в ходе следствия, все документы и договоры были поддельными, а весь проект оказался сплошной фикцией. Полученные деньги мошенник тратил на дорогие машины и элитную недвижимость, часть средств он брал у одних и отдавал другим инвесторам, чтобы повысить доверие к себе.

Перед разоблачением американец уехал в другой штат и сменил имя, однако скрыться от правоохранителей ему не удалось, он был задержан.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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