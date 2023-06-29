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Четверг, 29 июня 2023, 08:36 мск

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Китай провел военные учения по сценарию глобальной войны

Фото: Freepik

Военные Китая отработали сценарий глобальной войны, протестировав новое оружие. В проекте, обозначенном буквой Z, гипотетический противник назывался «голубым альянсом» и обладал современным американским вооружением. Об этом сообщает South China Morning Post.

Об учениях Народно-освободительной армии КНР изданию рассказали ученые, участвующие в проекте. Оценка эффективности вооружения проводилась в ходе полевых испытаний и компьютерного моделирования боя. Обычно Китай отрабатывает региональные конфликты, но в этот раз речь шла о тотальной войне.

Сценарий предполагает, что китайские военные подвергаются атаке гипотетического «голубого альянса», обладающего современным вооружением. В частности, враг задействует в морских боях эсминец типа «Арли Берк», который принадлежит ВМС США и их союзникам. ВМС Китая в настоящее время насчитывают почти 50 эсминцев. Каждый из них был атакован более чем 11 ракетами и тремя торпедами. Кроме того, «Голубой альянс» создавал помехи связи, снижая дальность обнаружения китайских радаров почти вполовину.

Напомним, отношения Китая и США напряжены из-за ситуации вокруг Тайваня. Обстановка обострилась из-за визита в Тайбэй конгрессвумен Нэнси Пелоси в прошлом году. Несколько дней назад госсекретарь США Энтони Блинкен прилетал в Пекин и провел переговоры с китайским лидеров Си Цзиньпинем. Блинкен назвал свой визит важным началом стабилизации отношений США и Китая.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Китай

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