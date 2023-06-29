Журнал National Geographic уволит из штата всех авторов

Популярный американский журнал National Geographic уволит последних штатных авторов. Работу над текстами передадут фрилансерам. Об этом сообщает Washington Post.

«Подобно одному из исчезающих видов, чье неминуемое вымирание описывал журнал, National Geographic... борется за существование во все более жестокой экосистеме. Очередной переломный момент был достигнут в среду, когда издание, которое на протяжении 135 лет писало о науке и природе, уволило последних штатных авторов статей», – отмечается в статье.

Под сокращение попадут 19 сотрудников редакции. Они получили уведомления о предстоящем увольнении еще в апреле. Также был расформирован аудиоотдел редакции.

Кроме того, из-за сокращения расходов печатная версия журнала больше не будет продаваться в киосках в США с 2023 года. Вместе с тем издание урезало фотоконтракты, которые позволяли фотографам проводить месяцы в полевых условиях, получая изображения, которые впоследствии становились культовыми.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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