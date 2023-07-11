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Вторник, 11 июля 2023, 08:51 мск

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Великобритания заказала боеприпасов на 280 млн фунтов стерлингов

Правительство Великобритании заказало снарядов калибра 155 мм и других боеприпасов у крупнейшей в Европе компании оборонного сектора BAE Systems. Сумма контракта – 280 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, эта закупка позволит увеличить объем производства боеприпасов в Британии в восемь раз. При этом сумма может вырасти в полтора раза, а в дальнейшем закупленные в рамках этой сделки снаряды Лондон собирается передать Киеву.

По мнению аналитиков, запуск производства BAE Systems поможет решить проблему дефицита боеприпасов у ВСУ.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон заявил, что украинская армия может потерпеть поражение этой зимой из-за истощения запасов и неспособности союзников Запада поставлять боеприпасы в нужном количестве.

По его словам, Вашингтон согласился отдать ВСУ кассетные бомбы именно из-за дефицита артиллерийских снарядов. Наладить производство для удовлетворения потребностей украинских военных в будущем США не смогут, так как сами испытывают нехватку боеприпасов.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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